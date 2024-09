Multe e chiusure di attività al Laurentino 38 disposte dai Carabinieri • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione Roma Cecchignola, con il supporto dei colleghi della Compagnia Roma Eur, di quelli del Nucleo Radiomobile di Roma e del NAS di Roma, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio nel quartiere “Laurentino 38”, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree di periferia, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno denunciato un 37enne romano, con precedenti, per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, in quanto trovato all’esterno della propria abitazione sprovvisto di autorizzazione.

Denunciato anche un 29enne tunisino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, per aver asportato una bottiglia di birra ad una coppia, ferma nel piazzale della stazione metro Laurentina, strattonandola per guadagnare la fuga, e rintracciato poco dopo. L’uomo è risultato anche gravato dall’ordine di lasciare il territorio nazionale.

I Carabinieri hanno poi denunciato un 52enne romano, fermato alla guida della sua auto e trovato in possesso di un coltello a serramanico, con lama lunga 8 cm.

Nel corso delle verifiche alle attività commerciali della zona, i Carabinieri della Stazione Roma Cecchignola, con l’ausilio dei colleghi del NAS di Roma, hanno sanzionato amministrativamente il titolare di un bar e la titolare di una pizzeria per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo e per carenza di igiene dei locali. Elevata a loro carico anche una multa di 3.000 euro ciascuno.

Nel corso dei posti di controllo alla circolazione stradale, due automobilisti sono stati sanzionati, uno per la mancata revisione e l’altro per la mancata copertura assicurativa delle rispettive auto.

Quattro giovani sono stati sanzionati e segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di hashish” e marijuana”.

Complessivamente nel corso delle attività di controllo, i Carabinieri hanno identificato 105 persone e controllato 52 veicoli.