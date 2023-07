Multa indigesta: una 32enne si mangia il verbale • Terzo Binario News

Denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e distruzione di atti

Una multa talmente indigesta da essere mangiata. È successo l’altro giorno in via Olevano Romano, in prossimità di via Prenestina, nella zona Prenestino-Villa Gordiani.

Secondo quanto ricostruito da Terzobinario, gli agenti del V Gruppo Casilino erano in servizio con una pattuglia, quindi in uniforme. A un certo punto, hanno iniziato a sanzionare i veicoli posti sullo spartitraffico a raso.

Ma il bello doveva ancora arrivare. Già, perché una ragazza italiana di 32 anni ha mostrato – a modo suo – tutto il disaccordo per la multa ricevuta. Per cui, prima ha rifiutato di prendere il verbale. Dopodiché, in uno scatto d’ira, l’ha strappato dalle mani dell’agente e se lo è messo in bocca, per masticarlo (e poi sputarlo).

I vigili, a quel punto, hanno denunciato la donna sia per resistenza a pubblico ufficiale (non aveva fornito in precedenza le proprie generalità), sia per la distruzione di atti, secondo quanto previsto dal codice penale.

La sanzione per la sosta su spartitraffico, se pagata entro cinque giorni, è di 29,40 euro. Altrimenti di 42 euro.

c.b.