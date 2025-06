Muffa nelle stanze, sigilli della Polizia a un albergo dell'Esquilino • Terzo Binario News

Muffa sulle pareti delle camere, odori molesti, pessime condizioni igieniche e fili elettrici che fuoriuscivano pericolosamente dalle cassette. Sono solo alcune delle gravi irregolarità riscontrate dalla Polizia di Stato in un albergo in Via Bixio, a pochi passi da Piazza Vittorio.

La struttura, destinata ad ospitare turisti e pellegrini in arrivo nella Capitale, era collocata in una zona strategica, non lontana da uno dei principali hub logistici – la stazione Termini – e dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, che, oltre ad ospitare una delle Porte Sante giubilari, dal 26 aprile ha accolto le spoglie di Papa Francesco.

Quando gli agenti della Divisione Amministrativa della Questura e del Commissariato Esquilino hanno fatto ingresso nell’albergo verso il quale avevano da tempo orientato i loro controlli, la situazione è apparsa subito tragica sotto il profilo igienico-sanitario e securitario.

Oltre all’evidenza delle pareti ammuffite e all’odore sgradevole all’interno delle stanze, dagli approfondimenti degli agenti sono emerse ancor più gravi risultanze: impianto elettrico fuori norma, moquette priva di certificazione ignifuga ed uno stanzino “di servizio” per accatastare materiale di diverso genere e quattro scaldabagni da cui pendevano fili elettrici.

Di fronte alle gravi irregolarità riscontrate e alla situazione di pericolo imminente, i poliziotti hanno accompagnato gli ospiti della struttura all’uscita.

Per il titolare dell’albergo, invece, è scattato l’immediato sequestro preventivo.

A fronte dell’informativa inviata alla Procura della Repubblica di Roma, quest’ultima ha

ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida del sequestro.