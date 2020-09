Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini in gran spolvero alla Sei Ore delle Morette - Terzo Binario News

Prima domenica di settembre piena di soddisfazioni per gli atleti della Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini che sono stati impegnati in due distinte competizioni, portando in dote una serie di podi.

Il grosso dell’impegno in Toscana alla Sei Ore delle Morette a Larciano, unica prova del circuito Endurance Tour che è riuscita a svolgersi nel rispetto dei protocolli anti Covid-19 con un centinaio di ciclisti accorsi per l’evento.

Il percorso, di quasi 8 chilometri con 80 metri di dislivello positivo, presentava dolci ondulazioni e gran parte dello stesso era all’ombra dei boschi del Padule di Fucecchio e al tempo stesso divertente a detta di tutti i bikers partecipanti.

Ottima la gara del terzetto Lorenzo Bedegoni, Gianfranco Mariuzzo e Claudio Rizzotto che hanno vinto la gara riservata ai team da 3 elementi.

A completamento delle soddisfazioni del team altolaziale è arrivato il primo posto di Libero Ruggiero nella categoria master 2 tra i solitari, solo un ritiro causa problemi fisici per Gianluca Piermattei.

Altro risultato importante in casa Mtb Santa Marinella è giunto da Polcenigo in Friuli Venezia Giulia dove Michele Feltre ha ottenuto il primato di categoria master 7 alla XC La Via del Mago con un netto vantaggio su Mauro Braidot e Renato Segat.