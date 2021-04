Mtb Santa Marinella ancora sugli scudi - Terzo Binario News

Primavera radiosa per la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini nelle competizioni a cui ha preso parte con i suoi corridori. Le prestazioni portano giovamento a tutta la squadra, che sta scalando a grandi passi la classifica regionale trovando si ora a poca distanza da podio.

Nella quarta prova del campionato regionale Csi Lazio, ovvero la Cross Country dell’Olivo-Memorial Luigi Marcoaldi a Canino nell’alto viterbese, a ben figurare è stato Angelo Ciancarini con la vittoria di categoria tra i master 7, secondo Ludovico Cristini tra i master 1, e soddisfazione anche per Sandro Costa, quarto tra i master 7, e Lorenzo Borgi (quinto tra i master 5).

«Si sono comportati in modo egregio Gabriele Faccenda (ottavo M2), Emanuele Zena (ottavo M5), Massimiliano Chiavacci (11esimo M4), Daniele Bagnoli (15esimo M5), Mauro Gori (13esimo M6) e Claudio Albanese (settimo M6).

La Mtb Santa Marinella attualmente si attesta al quarto posto nella classifica riservata alle sole squadre laziali tesserate con il Centro Sportivo Italiano per il campionato regionale di cross country, in attesa di chiudere il cerchio sull’intero circuito il 25 aprile prossimo a Nerola, con la quinta ed ultima prova, inserita peraltro pure nel Trittico Laziale» dicono dal sodalizio.

Contemporaneamente in Veneto è stato impegnato anche Gianfranco Mariuzzo, che ha concluso al terzo posto tra i master 6 la XC dei Castelli-Trofeo GT Trevisan a Montecchio Maggiore. Giorni prima al Verona Mtb International, presso il Parco delle Colombare, si è corso in una giornata caratterizzata da clima estivo. Di rilievo il quinto posto nella categoria master 6 per lo stesso Mariuzzo mentre la prima gara stagionale di Libero Ruggiero è stata premiata con il tredicesimo posto nella categoria master 2.