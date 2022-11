Msc Escape, più grande nave da crociera mai costruita in Italia, salpata da Civitavecchia • Terzo Binario News

Il 19 novembre dal nostro porto di Civitavecchia è salpata per il suo viaggio inaugurale, la MSC Seascape; la più grande nave da crociera mai costruita in Italia.

Opera di Fincantieri, questo autentico gioiello di ingegneria è anche il primo dalla scomparsa di Giuseppe Bono, storico manager simbolo dell’industria italiana.

La consegna ufficiale è avvenuta il 16 novembre a Monfalcone.

Alla cerimonia ha preso parte anche il vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, i vertici di Fincantieri, Gianluigi Aponte, fondatore e presidente del Gruppo Msc, Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della divisione crociere del Gruppo Msc e la figlia Zoe Africa Vago, madrina della nave.

IL PRIMO VIAGGIO DELLA MSC SEASCAPE

Nel viaggio inaugurale di 17 notti che partirà da Civitavecchia, la nave farà scalo a Barcellona, Valencia e Cadice prima di raggiungere le acque dell’oceano Atlantico. Qui farà tappa a Funchal e alle Bermuda (King’s Wharf), per poi raggiungere definitivamente New York.

Proprio a New York, la Seascape sarà battezzata il prossimo 7 dicembre per poi spostarsi a Miami ed entrare definitivamente in servizio con un’offerta composta da due itinerari settimanali nei Caraibi.

MSC SEASCAPE: CARATTERISTICHE

La Seascape è la seconda nave di classe Seaside Evo, un’evoluzione della rivoluzionaria classe Seaside che va ad aggiungersi alle navi gemelle Msc Seaside e Msc Seaview, entrate in servizio rispettivamente nel 2017 e nel 2018, e alla gemella Msc Seashore, consegnata nel 2021.

La nave offre 13.000 mq di spazi esterni, con un’ampia scelta tra lounge bar e ristoranti all’aperto, piscine e aree per rilassarsi e prendere il sole, nonché diversi punti panoramici per ammirare suggestivi scorci sul mare.

Ecco alcuni numeri della Msc Seascape:

Lunghezza/larghezza/altezza: 339m/41m/76m

Stazza lorda: 170.400 tonnellate

Ospiti: 5.632

Cabine: 2.270

Membri dell’equipaggio: 1.648

Velocità massima: 21,8 nodi circa

Ammiraglia della flotta Msc Crociere

21ma nave della flotta Msc Crociere