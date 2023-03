Ms5 Civitavecchia: "La sesta giunta Tedesco è una barzelletta" • Terzo Binario News

“La città di Civitavecchia si appresta ad avere la sesta Giunta diversa in quattro anni.

Sembra una barzelletta ma invece ad infrangere tutti i record è l’amministrazione Tedesco che in maniera infaticabile ha lavorato durante il proprio mandato sempre e solo per trovare la quadra con i propri assessorati, alle prese con le infinite beghe politiche tutte al proprio interno.

L’immobilismo di questi mesi da noi già denunciato ne era un lampante campanello d’allarme, che dopo l’approvazione del bilancio (previsto per il 23 marzo) ci sarà la presentazione della sesta Giunta Tedesco.

Si aspetterà il bilancio perché il Sindaco Tedesco sa bene che qualunque decisione prenderà ci saranno degli scontenti nella propria maggioranza.

Ma, come già ribadito in più occasioni, questa ridicola girandola di poltrone non è indolore per gli abitanti di Civitavecchia: prima bisognava aspettare le elezioni nazionali, poi bisognava aspettare le elezioni regionali, ora bisogna aspettare l’approvazione del bilancio. Sono mesi che la macchina amministrativa è completamente ferma, gli assessori sono impegnati solo nella salvaguardia di se stessi ed i consiglieri non fanno altro che cercare nuovi equilibri per conquistare questa o quella poltrona.

Citando Enno Flaiano, la situazione politica a Civitavecchia è grave ma non seria”.

Gruppo consiliare M5S