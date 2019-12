Mpc Santa Marinella sul dissesto: "Rilancio inesistente, urge riflessione in via Rucellai" - Terzo Binario News

“La perequazione del dissesto non ha portato nel comune i risultati che l’amministrazione aveva prospettato. La richiesta di aumentare gli anni di dissesto ne è prova inconfutabile. Un pre dissesto avrebbe sicuramente garantito una manovrabilità maggiore nei capitoli di spesa e di rilancio dell’economia locale.

I soldi ricavati sulla tassa di soggiorno sono stati investiti in feste e luminarie per dare fumo agli occhi ai cittadini che nel contempo continuano a pagare tasse locali maggiorate e ad usufruire di servizi inesistenti. Il bilancio 2019 non ha rispecchiato le previsioni futuristiche di rilancio della Perla e l’evidente inefficienza nei settori essenziali ne sono la conferma. L’amministrazione Tidei punta a mantenere il suo mandato nell’immobilismo totale a discapito del cittadino che lotta per la sopravvivenza. Sono forse questi i grandi cambiamenti che il voto cittadino aveva affidato a colui che dichiarava di saperlo fare?! Dal sociale al turismo passando per la manutenzione delle strade, non abbiamo rilevato una capacita’ amministrativa volta a sintetizzare le difficoltà attraverso proposte concrete e spendibili sul territorio. Il 2020 dovrà essere un anno di attenta riflessione per un inversione di marcia. I cittadini reclamano soluzioni e l’amministrazione comunale ha il dovere , per mandato ricevuto , di ottemperare il volere cittadino affinché la garanzia di ripartenza possa solidificarsi attraverso una azione progettuale concreta per la salvaguardia dell’istituzione locale e del rilancio economico e sociale dei cittadini contribuenti.

Stefania Abbatiello