Mpc Santa Marinella: "Gli anziani sono una risorsa per la comunità" - Terzo Binario News

“Fondamentale, così come sempre sostenuto, la necessità di una politica rivolta al sociale. La terza età è un diritto e non un fardello, perché rappresenta una ruota che inevitabilmente girerà verso tutto e tutti, ecco perché garantire servizi al cittadino dovrebbe rappresentare il primo punto di partenza.

Rammentiamo inoltre che investire nell’anziano può servire ad incrementare quei settori che sono più carenti e dove non è possibile assumere. Pensiamo alle attività che questi ‘ausiliari ‘ potrebbero colmare: dalla presenza fuori le scuole per l’attraversamento pedonale, dal vigilare sul decoro urbano, dal vigilare nei quartieri segnalando alle autorità competenti, dal doposcuola dei bambini, dai punti d’informazione che non sono presenti nella cittadina, fino ai servizi di compagnia per persone sole o che non possono uscire per le esigenze di prima necessità. L’isolamento sociale non rappresenta mai un traguardo ma solo una sconfitta. L’anziano, rappresenta la storia e la tradizione di un luogo , pensate che bello sarebbe , poter raccontare ai giovani la vita trascorsa e le esperienze fatte nell’arco di questa. Tornare ai sentimenti e alla sensibilità, non sarebbe per nulla scontato e forse regalerebbe benzina ad un cuore che ultimamente nella vita di tutti i giorni stenta a partire. Investire nel sociale vuol dire anche questo.

“La leggerezza è propria dell’età che sorge, la saggezza dell’età che tramonta”.

( Cicerone )

Movimento Politico Civico Santa Marinella