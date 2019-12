Mpc Santa Marinella, ecco il manifesto - Terzo Binario News

Il Cittadino è al centro del nostro” Progetto per Santa Marinella”. La nostra priorità naturalmente è il sociale. Per far questo potenzieremo la figura dell’assistente sociale che analizzerà i bisogni prioritari emergenti, indicando obiettivi strategici e priorità d’intervento. Perseguiremo questi obiettivi:

Monitoraggio e ripristino, in caso di mancanza, dei servizi offerti di assistenza domiciliare, pasti a domicilio per anziani, trasporto anziani e disabili in collaborazione con tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio.

Mantenimento dei servizi integrativi, mediati dalle verifiche dell’assistente sociale, in merito ai bisogni degli alunni che necessitano di assistenza scolastica. – Collaborazione con le associazioni locali che si occupano di persone bisognose, per garantire una maggiore efficienza, sperimentando nuove forme di aiuto che coinvolgano volontari, come ad esempio il trasporto nei luoghi di cura degli ammalati gravi di età inferiore ai 65 anni.

Diritto agli alloggi residenziali popolari. I bisognosi, gli Isee zero, i disabili , i cittadini in evidenti difficoltà e anche tutti quelli che hanno una pensione sociale , hanno diritto ad un tetto sulla testa e ad una vita dignitosa.

Istituzione gratuita di un asilo a disposizione dei bambini da 0 a 3 anni. L’obiettivo che ci proponiamo è quello di poter aiutare il cittadino nella quotidianità. Ci proponiamo di attivare due sportelli al cittadino, uno di orientamento legale gratuito dove il cittadino potrà rivolgersi ad un legale, che su base volontaria, dopo aver ascoltato le problematiche, cercherà di individuare il percorso da intraprendere – giudiziale, stragiudiziale e di mediazione, ecc. per far valere i propri diritti. Lo sportello fornirà le possibili soluzioni alle problematiche della vita quotidiana come rapporti di vicinato, condominio, locazione, successioni ereditarie e diritto di famiglia (relazioni famigliari, affidamento dei figli, ecc.). Il secondo sportello riguarderà l’ascolto. Questo sportello è pensato per eliminare le difficoltà per accedere ai servizi offerti dall’amministrazione. Spesso si è riscontrata nella cittadinanza la percezione che non si conoscano tutte le iniziative offerte dal Comune e come accedervi. Oggi tutto viaggia attraverso la rete internet con moduli da compilare o lettere scritte non sempre in modo chiaro per alcuni cittadini. Pensando ai nostri anziani, ai disabili, ma anche a chi non ha dimestichezza con la tecnologia, abbiamo pensato di creare un punto di incontro presso il Comune, dove ci siano persone a disposizione per chiarimenti, per la compilazione di moduli, per spiegare i passi da seguire per ottenere i servizi richiesti. La gestione sarà affidata ai giovani che in questo matureranno il contatto con le istituzioni.

POLITICHE GIOVANILI

POLITICHE GIOVANILI I giovani dovranno essere la vera risorsa del paese, l’eccellenza della nostra comunità. Vogliamo canalizzare le loro energie, il loro entusiasmo a beneficio di tutti, per dimostrare che essi rappresentano non solo il futuro, ma il presente. Inizieremo con loro un percorso formativo di coinvolgimento e responsabilizzazione, per avvicinarli alla politica e alla ‘ cosa pubblica ‘. A tal proposito il nostro gruppo perseguirà questi obiettivi: – creare un canale di ascolto per i giovani del nostro territorio, sotto forma di un vero e proprio Assessorato, che possa essere anche uno strumento di orientamento verso tutte le opportunità formative e lavorative che il territorio propone ; – istituire il Consiglio Comunale dei Giovani, come spazio di analisi, raccolta di bisogni e delle proposte, confronto sulle scelte e progetti dell’Amministrazione; – coinvolgere i giovani in attesa di occupazione lavorativa in operazioni di assistenza ai cittadini e al territorio, come già realizzato nei servizi offerti ai nostri istituti scolastici (extra-scuola, servizio potenziamento e consolidamento); Promuovere progetti di prevenzione sul fronte dei comportamenti a rischio che colpiscono i giovani (consumi di alcool e droghe, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti , gioco d’azzardo, dipendenza da internet, ecc.) . Crediamo fermamente che sia necessario trovare spazi che possano diventare per i nostri giovani luoghi di aggregazione, di condivisione, di incontro e di divertimento. Sarà inoltre importante individuare e proporre iniziative che possano rappresentare occasioni di partecipazione concreta e fattiva. Altri obiettivi importanti saranno i seguenti:

Realizzare una sorta di “Casa dei giovani”, nella quale sarà presente una sala prove a disposizione dei nostri “artisti” musicali, una sala studio attrezzata (computer, connessione internet, ecc.), una sala ludica attrezzata (tv, console di videogiochi, giochi di società, ecc.), un punto di ristoro; – creazione di zone “wi-fi free” nel centro del paese.

Promuovere feste ed eventi per i giovani (concerti, spettacoli, giornata dei giovani, ecc).

SPORT Il valore educativo e l’importanza dello sport come momento aggregativo per la nostra comunità ci impone di riorganizzare la gestione delle strutture sportive, le strutture vanno date in gestione al CONI, che provvederà a ristrutturarle e a garantire gli eventi sportivi, anche invernali, che serviranno a rilanciare l’economia cittadina.

TEMPO LIBERO e ASSOCIAZIONI

Siamo consapevoli del fatto che sul nostro territorio comunale bisogna assolutamente rivalorizzare i parchi pubblici, al fine di creare aree “a misura di bambino e famiglia”, coinvolgendo cittadini e volontari in iniziative che portino nei parchi più persone, garantendo maggior sicurezza a chi li frequenta.

Realizzare in uno dei parchi un’area recintata ad uso esclusivo dei nostri amici a quattro zampe . Assicurerà sostegno e collaborazione a tutte le associazioni presenti sul territorio, in modo da creare sinergie per sfruttare nel migliore dei modi le strutture comunali, al fine di realizzare iniziative che aiutino il nostro paese a ritrovare il senso di comunità. In un periodo di scarse risorse come quello che stiamo vivendo, si deve necessariamente puntare ad un vero volontariato. Proporre manifestazioni ed eventi che coinvolgano tutto il Litorale Nord (notte bianca, mercatini di primavera, ecc.) e organizzare serate di intrattenimento che coinvolgano le realtà locali.

Organizzare corsi tenuti da artigiani e hobbisti presenti sul nostro territorio (parrucchieri, estetiste, corsi di pittura, corsi di cucina, ecc.).

SICUREZZA

SICUREZZA Una vera e propria emergenza dei nostri tempi, di grande attualità, aggravata da molteplici cause, dall’immigrazione clandestina alle problematiche legate alla giustizia, su tutte l’incertezza della pena nei reati contro la persona e il patrimonio. Un bisogno assoluto dei cittadini, al quale dare risposte concrete con la massima priorità. Premesso il coinvolgimento dei cittadini per monitorare il fenomeno, perseguiremo i seguenti obiettivi: – Maggior controllo del territorio con il pattugliamento della polizia locale in orari a maggior rischio di reati; per avere maggior presenza dei nostri vigili sul territorio, bisognerà sgravarli di parte del lavoro burocratico d’ufficio, ricorrendo ai Lavoratori Socialmente Utili. Operatività effettiva del sistema di videosorveglianza e controllo più capillare degli esercizi pubblici e delle unità abitative.

Coordinamento sempre maggiore tra le polizie locali e i carabinieri.

Adozione di azioni di collaborazione e controllo congiunto con i cittadini.

Istituzione dei Volontari del traffico.

Campagne di informazione ai cittadini.

Massimo sforzo per raggiungere una migliore integrazione tra i vacanzieri, risorsa economica importante, e i cittadini residenti. SCUOLA

Investire sulla scuola per investire sul futuro. Massimo impegno quindi per realizzare una scuola pubblica di qualità, aperta alle nuove tecnologie, in un ambiente idoneo per essere luogo di incontro e di percorso comune per i nostri studenti.

CULTURA

La crescita culturale è fondamentale per il benessere di ogni comunità. Creare un sistema bibliotecario intercomunale, che permetta costi più contenuti, per il rilancio delle attività ludiche come mezzo per invogliare i giovani alla lettura attraverso, soprattutto d’estate, serate dedicate ai classici. – Fare Filosofia. Prontuario per l’anima … Serate dedicate ai classici, corsi di scrittura creativa , proposta di giornalino del paese, che raccolga racconti, poesie, aneddoti, storie del passato, esperienze e riflessioni dei cittadini. Pomeriggi o serate di lettura dedicate agli adulti e agli anziani, nei centri sociali. Altre iniziative :serate cinematografiche seguite da dibattito. – Corso di teatro tenuto da attori e registi teatrali. – Incontri con esperti sulla scia degli interessi che emergeranno da sondaggi periodici. – Serate con esperti dedicate alle problematiche giovanili e genitoriali.

VIABILITA’

Lo scopo primario è la riqualificazione globale della viabilità interna , in modo da privilegiare l’utenza ciclo pedonale e la sicurezza degli spostamenti in maniera efficiente e ordinata. Particolare attenzione si darà alle direttrici limitrofe vicino gli istituti scolastici, dove è previsto l’ammodernamento della segnaletica mediante implementazione degli attraversamenti pedonali, con eventuali lampeggianti ad alta visibilità, e la sistemazione dei marciapiedi, sia dal punto di vista del manto di calpestio che dell’eliminazione delle barriere architettoniche. PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PIANO DELLE OPERE

Gli stretti vincoli del patto di stabilità impongono un monitoraggio costante ed attento delle risorse a favore del Comune, per non incorrere nella situazione di vedersi impediti a pagare i debiti contratti o incappare in pesanti sanzioni; pertanto in relazione alle disponibilità finanziarie, tra le opere comprese nel piano assumeranno priorità quelle ritenute più urgenti ed indifferibili. La politica di contenimento della spesa pubblica, mediante la riduzione dei trasferimenti dello Stato Centrale alle Amministrazioni Locali, accentua il carattere di gestore dei tributi locali attribuito all’amministrazione Comunale. Questo richiede che vengano messe in atto politiche di economicità, coerenza e trasparenza nell’utilizzo dei fondi pubblici, al fine di salvaguardare equilibrio ed equità nella distribuzione del peso fiscale senza gravare troppo sul cittadino contribuente. E’ per questo che diventa sempre più opportuno analizzare con estrema attenzione i costi sostenuti dall’amministrazione comunale, per far fronte ai propri impegni. Allo stesso tempo studiare nuove modalità per agire sulla leva delle entrate, nell’ottica di una moderazione impositiva e nella consapevolezza che la finanza locale sarà purtroppo necessariamente sempre meno dipendente dai trasferimenti statali e sempre più fondata, di contro, sulle capacità autonome di individuare entrate proprie.

RICERCA DI NUOVI FINANZIAMENTI

Impegno nella ricerca a livello Regionale, Statale, Europeo di finanziamenti in grado di veicolare risorse economiche necessarie per lo sviluppo del nostro territorio.

RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

Si svilupperà realizzando sinergie tra gli uffici, accorpamento di competenze, valutazione dei carichi di lavoro, maggior utilizzo dei Lavoratori Socialmente Utili adeguatamente formati ed incentivati, razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse umane, potenziamento degli strumenti informatici e delle nuove tecnologie digitali ed on-line, implementazione della contabilità analitica. Quanto sopra per rendere la “macchina municipale” più efficiente a favore del cittadino, primo destinatario del servizio pubblico fornito dal Comune, e per ridurre i costi di gestione.

REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA Attenta revisione delle poste di spesa corrente all’interno del bilancio, al fine di individuare ed eliminare costose sacche di inefficienza, annidate nei singoli capitoli, e permettere così importanti risparmi di spesa. Ridurre quanto più possibile il ricorso a consulenze ed incarichi progettuali esterni, valorizzando invece le risorse e le professionalità interne già presenti nell’ente.

URBANISTICA

Particolare attenzione sarà inoltre posta alla “sburocratizzazione” delle procedure per il commercio di vicinato, volano della ripresa economica. Al fine, poi, di recuperare il patrimonio edilizio privato, si intende introdurre un meccanismo premiante ed incentivante per le ristrutturazioni che privilegiano il risparmio energetico. Tali incentivi, oltre a quelli già previsti a livello nazionale, intendono indirizzare ad una riqualificazione del costruito storico esistente. Recependo poi le esigenze dei cittadini, si intende inserire nello strumento urbanistico la possibilità di realizzare piccole costruzioni accessorie su aree libere esterne con destinazione deposito attrezzi. Per quanto riguarda le monetizzazioni di standard urbanistici su operazioni di previsione è intenzione utilizzare come fondi possibili esclusivamente quelli rivolti alla riqualificazione del territorio (arredo urbano, illuminazione parchi e strade ecc.). Verrà implementato uno studio per uno sviluppo compatibile di eventuali nuove destinazioni urbanistiche di ex-aree industriali, così come la possibile riorganizzazione urbanistica di aree pubbliche. Anche per le proprietà degli istituti religiosi, l’amministrazione dialogherà con le rispettive direzioni per verificare , di comune accordo , la possibilità di rivolgere le suddette aree al sociale a titolo gratuito.