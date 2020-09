Movimento Civico Ladispoli Città: "Grando pubblichi la lettera della Regione" - Terzo Binario News

La controreplica sulla questione della caserma dei Carabinieri

“Un grazie al Sindaco Grando per la risposta tempestiva a ciò che abbiamo scritto sul project financing denominato ‘RSA Caserma dei Carabinieri’. Una celerità, la sua, che l’amministrazione non ha mostrato nel fornire al nostro capogruppo Trani, che ne ha fatto più volte richiesta, tutti i documenti relativi al progetto. Ma, si sa, l’amore per i social è più forte e offre altri palcoscenici.

Caro Sindaco Grando, per evitare ogni equivoco con la cittadinanza, pubblichi direttamente la lettera che il Comune di Ladispoli ha ricevuto dalla Regione Lazio solo pochi giorni fa, in cui emergono tutti gli elementi critici che noi abbiamo riportato nel nostro intervento di ieri.

Mostri alla cittadinanza, che ne ha diritto, quelli che sono i risvolti di decisioni approssimative e improvvisate che – lo scrive la Regione, non lo inventiamo noi – sono state assunte attraverso due determine antitetiche dai suoi uffici comunali.

Come mai, con la determina del 18 novembre 2019, si afferma che “per piccole modifiche alla sottozona G1” non occorre parere paesaggistico mentre solo qualche mese prima si era sostenuto il contrario? Dopo la determina del 18 novembre 2019 il comune di Ladispoli ha incassato o non ha incassato degli introiti per la vendita del lotto di via Sironi (Centro Civico), acquirente la Fraln Srl? Lei stesso, sindaco Grando, affermò che quei soldi sarebbero stati importanti per il bilancio dell’Ente. Ma quel che emergerebbe, alla luce della comunicazione della Regione – che la invitiamo nuovamente a rendere pubblica – è la corsa ad ostacoli in cui sono state coinvolte le aziende che nel comparto Centro Civico stanno operando. Quanto tempo occorrerà, Sindaco Grando, per avere quel permesso paesaggistico che, al contrario di quanto lei sostiene, non riguarda solo il privato visto che è parte integrante del project RSA – Caserma dei Carabinieri e che la negazione dello stesso pone in stallo la consegna della Caserma? Mesi, anni? Può dircelo? Perché sotto la sua guida, sindaco Grando, alcuni project danno alla città prima le opere private e ancora devono realizzare quelle di interesse pubblico previste mentre altri vengono trattati in modo diverso? Ce lo spieghi con la sua bravura mediatica, per favore. Lei pensa che governare in questo modo possa migliorare la nostra città? Non crede, Sindaco Grando, che sia giunto il momento – invece di fare solo populismo – di dire la verità sulla condizione del bilancio pubblico? L’impropria eliminazione del paesaggistico dal comparto Centro Civico, in cui ricade la compensazione del progetto RSA – Caserma dei Carabinieri e in cui sono in corso altri lavori, è forse servita ad incassare le risorse di bilancio per chiudere l’esercizio precedente? Ci smentisca, per favore, e spieghi alla città le ragioni di quelle due determine antitetiche. E come la mettiamo con quel che dice la Regione riguardo l’obbligatorietà del suddetto parere paesaggistico? Lei è proprio sicuro che il comune possa disinteressarsi dall’aspetto compensativo di un project che lo stesso ha proposto oppure la sua risposta al nostro articolo pecca di approssimazione? È finita la fase degli annunci, quella del ‘è colpa di chi c’era prima’, quella di chi critica e perché non ha niente da fare, ‘è solo una questione di invidia’. Il tempo sta per scadere e crediamo sia ora che lei se ne accorga o rischia di lasciare in eredità solo opere incompiute, la mancanza di programmazione, l’improvvisazione. Problemi ormai divenuti cronici da ogni punto di vista: un deficit economico – finanziario molto pesante, servizi ridotti al lumicino, a partire da quelli sociali e culturali. L’urbanistica non è argomento da giornali ma, stia sicuro, insieme a tutto il resto in molti se ne ricorderanno”.

Movimento Civico Ladispoli Città