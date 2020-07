Movida alla Marina di Montalto, troppo alcol tra i giovani: “Servono divieti” - Terzo Binario News

Intervento dei consiglieri comunali dell’opposizione riguardo alcuni episodi di violenza verificatisi negli ultimi tempi

Sul presunto eccesso di consumo di alcol fra i giovani della movida della Marina di Montalto di Castro, riceviamo e pubblichiamo l’intervento di alcuni consiglieri comunali dell’opposizione:

Movida Montalto Marina, tuteliamo i nostri ragazzi. Il ruolo di Amministratori Comunali ci impone una seria riflessione sugli episodi violenti che si stanno verificando alla Marina di Montalto di Castro nei recenti fine settimana. In particolare durante la notte, quando moltissimi ragazzi affollano la nostra Marina, si verificano episodi di abuso di alcool e, presumiamo, anche di sostanze stupefacenti. Non è difficile assistere a gruppi di ragazzi e ragazze intenti a bere superalcolici acquistati in precedenza e caricati nel portabagagli delle autovetture.

Abbiamo visto con piacere, anche in questo fine settimana, la presenza importante di agenti della Polizia e dei Carabinieri nell’intento di monitorare il territorio e garantire la massima sicurezza. Purtroppo, però, l’abuso di alcool in particolare da parte dei ragazzi più giovani sta creando una pericolosa situazione che richiede un pronto intervento a tutti i livelli istituzionali. Al fine di offrire un contributo in questo senso, abbiamo formalmente richiesto al vice Sindaco Luca Benni di emettere una specifica Ordinanza mirata a contenere l’utilizzo smodato di alcool. In particolare che: sia valutata la fattibilità di imporre il divieto alle autovetture che accedono alla Marina di trasportare a bordo alcolici.

Come sappiamo, infatti, molti giovani acquistano a buon mercato birre e super alcoolici per poi berli in prossimità del nostro litorale, trasformando il bagagliaio della macchina in bar; sia fatto divieto di consumare alcoolici in aree pubbliche o private ad uso pubblico in una determinata fascia oraria (giardini, strade, spiagge, pineta etc… ); il consumo potrà avvenire solo nelle aree dei locali addetti alla vendita e nei loro dehors; siano previste adeguate sanzioni per i trasgressori le bevande alcoliche o non alcoliche vengano somministrate in bicchieri e/o contenitori in plastica riciclabile o carta, vietando la distribuzione di bottiglie di vetro e lattine venga data la più ampia informazione agli avventori del lido di questa ordinanza, anche tramite locandine appese nei locali ed esercizi commerciali; vengano posti in essere adeguati controlli nelle aree più sensibili e nei locali ivi dislocati, utili a garantire il massimo rispetto dell’Ordinanza.

I consiglieri comunali Emanuela Socciarelli, Marco Fedele, Francesco Corniglia