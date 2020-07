Movida a San Lorenzo: lancio di bottiglie e residenti imbufaliti, "ci fate dormire con le finestre chiuse" - Terzo Binario News

Un video diventato virale in un amen: il lancio di bottiglie contro le finestre di un edificio. Il motivo? La ramanzina per il troppo chiasso. Il tutto è accaduto a San Lorenzo.

Le immagini hanno fatto il giro del web. A queste si sono aggiunti manifesti comparsi su alcune serrande del quartiere.

Il contenuto è inequivocabile: “Per la seconda volta in pochi giorni non avete chiuso entro l’orario stabilito dal regolamento comunale. Anzi, avete continuato a somministrare alcolici fino alle 5 del mattino. In questo modo voi guadagnerete pure qualche euro in più, ma al costo della nostra qualità della vita. Perché ci costringete a dormire con le finestre chiuse per tutta la notte in piena estate per colpa dell’inevitabile chiasso dei vostri clienti. Rispettate i residenti ed evitateci di dover fare gli stron..i con esposti, denunce e segnalazioni”. Firmato “quelli che a San Lorenzo ci vivono tutto il giorno, tutti i giorni e che vorrebbero anche dormirci”.

Rino Fabiano, assessore nel Municipio II, ha commentato: “Ringrazio da residente, da assessore e da essere umano chi oggi ha affisso su alcune serrande di San Lorenzo questo messaggio. Il diritto al sonno delle persone è da tutelare. Chi pensa di guadagnare calpestando questo diritto non rispetta il quartiere non rispetta tutti noi”.