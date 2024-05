Motori, Morali tradito da pioggia e pneumatici • Terzo Binario News

La pioggia, e un errore conseguente nella scelta degli pneumatici, costano ad Antonio Morali il primo posto nel Driver Trophy Abilità, la cui quarta tappa del campionato centro sud del circuito Formula Challenge Radical si è corsa sul circuito internazionale del Volturno di Limatola, in provincia di Benevento.

Una serie di vicissitudini hanno fatto raggiungere il secondo posto in gara al portacolori del Gruppo Piloti Civitavecchia, che però lo hanno fatto scivolare in classifica generale.

«Premesso che il circuito del Volturno è un posto bellissimo dove correre – precisa lo stesso Antonio Morali – per me si è trattato di un esordio. A questo va aggiunto il maltempo che si è abbattuto sulla pista beneventana, che non ha consentito a me e al team di provare la pista come si deve».

E dire che in realtà non era nemmeno iniziata così male: in gara 1 infatti il distacco del corridore della Gpc Yonix Motorsport rispetto al vincitore Maurizio Stagni era di appena 9 millesimi. Poi in gara 2 è arrivato l’acquazzone che ha sparigliato le carte. Le conseguenze, sono state pagate in gara 3.

«La pioggia di gara 2 ha indotto la scuderia a delle riflessioni. Si è scelto di optare per le gomme supersoft e montare questa mescola è stato un errore. Sarebbe stato più corretto scegliere le medie perché sulla pista si è alzato un leggero venticello che l’ha fatta asciugare. Di conseguenza, le supersoft si sono rivelate troppo aderenti e così, il tentativo di accorciare le distanze è diventato uno scivolamento in classifica». Tuttavia questo fatto non fa perdere il sorriso ad Antonio Morali che anzi, punta a rifarsi il prima possibile. In classifica generale ora comanda Maurizio Stagni con 108 punti, segue Alessandro Gizzi con 96 e il civitavecchiese insegue a quota 76. Anche perché i piazzamenti in gara danno 20 punti al primo, 12 al secondo e 8 al terzo: dunque, i punti in palio sono ancora tantissimi: «Punto sempre al primo posto del campionato Centro Sud, nonostante non abbia partecipato alla prima gara di campionato ad Anagni. Sono sempre in corsa per l’interregionale. È vero che ho perso il primo posto assoluto ma ci sono altre gare per recuperare. Quindi testa e preparazione sono rivolte al 23 giugno, con la quinta tappa del Trofeo che si correrà sul circuito La Mola di Rieti» la conclusione di Antonio Morali.