Quaranta orologi di pregio rubati da una cassaforte, aperta con la fiamma ossidrica. È quanto avvenuto in un’abitazione a Mostacciano, in via Domenico Jachino. La scoperta è avvenuta alle 18 di giovedì 22 ottobre.

Vittima del furto un pensionato di 70 anni. Indaga il commissariato di Spinaceto.

c.b.