Mostacciano, rubata borsa dall'auto davanti alla scuola. Lega: "Fare luce su quanto successo" - Terzo Binario News

Una persona si è introdotta nell’auto e ha rubato la borsa a una donna. Poi è fuggita a bordo di un veicolo blu, con all’interno altri tre individui. Questo quanto accaduto venerdì 31 gennaio alle 8,30 su viale Don Pasquino Borghi, a Mostacciano, davanti alla scuola. Sul posto la Polizia.

In una nota è stato detto: “Un ennesimo scippo in pieno giorno e in presenza di tante persone, nel quartiere Mostacciano, davanti l’Istituto comprensivo Guglielmo Pallavicini. Questa la denuncia che arriva da parte di alcuni residenti e genitori dei ragazzi della scuola di Mostacciano, come Antonio Lanziano, referente per il Consiglio Municipale sul tema Sicurezza del gruppo Lega” .

“Già in passato – sottolinea il Consigliere del IX Municipio Roma Eur – Piero Cucunato gruppo “Lega-Salvini Premier” avevo evidenziato episodi di micro criminalità, come scippi e furti, davanti alle scuole dei nostri quartieri nel IX Municipio”.

“Questa volta, ho predisposto una comunicazione coordinata agli organi competenti, Forze dell’Ordine e Ente Locali, perchè si faccia luce su quanto successo. “Quello capitato alla mamma di una bambina che mentre scendeva per accompagnare a scuola la figlioletta è stata scippata è molto grave – conclude il Consigliere Cucunato – soprattutto perché é la terza volta che accade nel giro di poco tempo e in alcuni casi , come quello accaduto nel quartiere Giardinetti , vi sono state conseguenze gravi per una donna a seguito di uno scippo. Bisogna dunque monitorare e cercare di bloccare il fenomeno soprattutto davanti a luoghi sensibili come le Scuole”.