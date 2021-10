Moschetta: "Se Ladispoli la stessa di 30 o 40 anni fa, oggi di grazioso non ci vedremmo proprio nulla" - Terzo Binario News

“Cara redazione di Terzobinario con piacere ho letto un articolo del nostro concittadino Gaetano Minasi che avete pubblicato qualche giorno fa; nell’articolo si fa un paragone tra una “Ladispoli passata” ed una “Ladispoli attuale” concludendo il ragionamento con l’affermazione “La Ladispoli che sognavamo e nella quale abbiamo vissuto l’abbiamo oggi persa”.

Questo breve articolo mi ha fatto ripensare ad un libro letto durante il periodo universitario, “Le città invisibili” di Italo Calvino. Nel libro, pubblicato quasi 50 anni fa, sono narrate delle conversazioni dove Marco Polo descrive all’imperatore dei Tartari Kublai Khan le città che ha visitato esplorando il suo impero.

Le città raccontate non sono vere ma soltanto verosimili; in ognuna di queste possiamo ritrovare, a volte in modo esasperato, alcune delle caratteristiche delle città attuali.

In uno dei loro incontri Marco Polo descrive al Gran Khan la città di “Maurilia” così: “A Maurilia, il viaggiatore è invitato a visitare la città e nello stesso tempo a osservare certe vecchie cartoline illustrate che la rappresentano com’era prima: la stessa identica piazza con una gallina al posto della stazione degli autobus, il chiosco della musica al posto del cavalcavia, due signorine col parasole bianco al posto della fabbrica di esplosivi.

Per non deludere gli abitanti occorre che il viaggiatore lodi la città nelle cartoline e la preferisca a quella presente, avendo però cura di contenere il suo rammarico per i cambiamenti entro regole precise: riconoscendo che la magnificenza e prosperità di Maurilia diventata metropoli, se confrontate con la vecchia Maurilia provinciale, non ripagano d’una certa grazia perduta, la quale può tuttavia essere goduta soltanto adesso nelle vecchie cartoline, mentre prima, con la Maurilia provinciale sotto gli occhi, di grazioso non ci si vedeva proprio nulla, e men che meno ce lo si vedrebbe oggi, se Maurilia fosse rimasta tale e quale, e che comunque la metropoli ha questa attrattiva in più, che attraverso ciò che è diventata si può ripensare con nostalgia a quella che era.

Guardatevi dal dir loro che talvolta città diverse si succedono sopra lo stesso suolo e sotto lo stesso nome, nascono e muoiono senza essersi conosciute, incomunicabili tra loro. Alle volte anche i nomi degli abitanti restano uguali, e l’accento delle voci, e perfino i lineamenti delle facce; ma gli dèi che abitano sotto i nomi e sopra i luoghi se ne sono andati senza dir nulla e al loro posto si sono annidati dèi estranei. È vano chiedersi se essi sono migliori o peggiori degli antichi, dato che non esiste tra loro alcun rapporto, così come le vecchie cartoline non rappresentano Maurilia com’era, ma un’altra città che per caso si chiamava Maurilia come questa.”

Sicuramente la città nella quale viviamo oggi è differente da quella che possiamo osservare con nostalgia guardando delle “vecchie cartoline illustrate” e, con buon grado di probabilità, se Ladispoli fosse rimasta tale e quale a quella di 30 o 40 anni fa, con le strade polverose e le case vuote da settembre ad aprile, oggi di grazioso non ci vedremmo proprio nulla.

Forse è vero che ha poco senso chiedersi quale sia la Ladispoli migliore e quale la peggiore e che in realtà le vecchie cartoline non rappresentano Ladispoli com’era ma un’altra città che per caso si chiamava Ladispoli come questa.

Ognuno di noi ha la sua idea di città ideale ma, per fortuna o purtroppo, vivendo in una società democratica nessuno può imporre totalmente la propria idea su quella degli altri e questo si ripercuote anche nello sviluppo delle città: La Ladispoli di oggi è cosi soltanto perché “per un motivo o per l’altro” lo è diventata”.

Architetto Nicola Moschetta