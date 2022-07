Moscherini "disperso": dalla sera dei ballottaggi silenzio, neanche un post di saluto a Cerveteri • Terzo Binario News

Intanto in città corre voce che non siederà nemmeno una volta tra i banchi del Granarone

Che di fondo tra Gianni Moscherini, candidato Sindaco di Cerveteri per il centrodestra unito a discapito della Belardinelli, e la città il vero amore non fosse mai davvero sbocciato era cosa ben nota.

Lo hanno confermato le urne al primo turno, dove nonostante abbia raggiunto il ballottaggio, ha incassato meno voti delle sue liste.

Al secondo turno, nonostante l’apparentamento e ben 10 liste a sostegno non è ugualmente riuscito a vincere.

Dopo tutto, al “Ceretano Doc” non è mai andata giù più di tanto la calata dall’alto dai partiti di Roma del suo nome, così come non sono mai andate giù alcune uscite poco felici avute durante la campagna elettorale, alternate alle varie “buche” date ai confronti pubblici con le altre due candidate al ruolo di Sindaco.

In tanti lo hanno sin da subito indicato come il forestiero venuto da lontano che nulla aveva a che vedere con Cerveteri e che poco conosceva il territorio. Etichetta rivelatasi vera sin da subito: infinite le gag pubblicate sui social relativamente le affermazioni sulla “potenzialità industriale di Valcanneto” e sul porto di Campo di Mare utilizzando le foto di Civitavecchia.

Una presenza di passaggio insomma quella di Moscherini, che in molti avevano immaginato come tale. Della serie, “se vince bene” altrimenti “Bye Bye Cerveteri”. In barba a chi comunque, alle urne, gli ha riservato fiducia a lui e ai suoi candidati consiglieri.

Da venerdì 24 giugno infatti, data in cui si è conclusa la campagna elettorale anche per il secondo turno, la pagina social di Gianni Moscherini candidato Sindaco di Cerveteri, l’ennesima pagina aperta a suo nome, non ha pubblicato più nulla.

Così come alla casella di posta delle redazioni è mai giunta una nota di ringraziamento agli elettori, alla squadra di candidati a suo sostegno o di in bocca al lupo alla eletta Sindaca Elena Gubetti.

L’ultimo post, un frammento video relativo il giorno della chiusura avvenuta a Cerenova in cui si difendeva dalle accuse relative la condanna in sede civile sulla vicenda delle consulenze illegittime. Poi, il vuoto (a parte gli schiaffoni volati al comitato mentre la Gubetti vinceva a pochi metri di distanza).

Insomma, di Moscherini, se ne sono perse completamente le tracce. C’è curiosità ora di sapere cosa intenderà fare con il seggio che di legge gli spetta in Consiglio comunale in qualità di candidato sindaco sconfitto.

In città già si vocifera che non siederà nemmeno una volta tra i banchi del Granarone. Situazione che non stupirebbe nemmeno più di tanto, considerato che già in passato, nell’esperienza di Tarquinia, una volta conclusa e persa la campagna elettorale si era dimesso dopo pochissimo tempo dagli scranni dell’assise cittadina.

L’autogol del centrodestra dunque oggi rischia di diventare triplo. Prima la detronizzazione di Annalisa Belardinelli in favore di Moscherini, poi l’apparentamento a tutti i costi pur di sconfiggere la Gubetti e ora la possibilità di avere il proprio candidato Sindaco che sparisce da Cerveteri senza nemmeno salutare e ringraziare una comunità che in ogni caso, gli ha riservato tra primo e secondo turno oltre 9mila voti.