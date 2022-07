Moscherini a Cerveteri si vede solo su di uno striscione elettorale • Terzo Binario News

Domenica 26 giugno dopo uno scontro all’ultimo voto Elena Gubetti diventava il primo Sindaco donna di Cerveteri.

Ad uscirne sconfitto, Gianni Moscherini, apparentatosi con Anna Lisa Belardinelli, che così dopo Civitavecchia e Tarquinia si trovava di fronte ad una nuova sconfitta elettorale.

Se per Moscherini, eccetto un comunicato stampa inviato ad alcuni dopo un articolo della redazione di Terzobinario e una silenziosa apparizione in Consiglio comunale (disertando poi la seconda), la campagna elettorale è finita già da un pezzo, a quanto pare non lo è per i suoi sostenitori.

Come segnalato da un lettore infatti, rimane ancora ben affisso in Via Settevene Palo lo striscione elettorale di Moscherini. Probabilmente una speranza di chi lo ha sostenuto, fiducioso un giorno di vederlo pimpante proprio come nella foto del manifesto in Consiglio comunale dove invece è rimasto piuttosto defilato e silenzioso.