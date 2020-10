È morto Enzo Totti. Il papà dell’ex capitano della Roma è deceduto lunedì 12 ottobre allo Spallanzani: aveva 76 anni ed era positivo al Covid.

Ciao Enzo ❤️



Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti #ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) October 12, 2020

“La Totti Soccer School e il Totti Sporting Club si uniscono al cordoglio della famiglia Totti per la mancanza di Enzo. Altresì annunciano la chiusura del centro in segno di lutto per la giornata di oggi e fino a nuova comunicazione”.