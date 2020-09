Morto Mariano Virgili: lutto a Canale Monterano - Terzo Binario News

“L’anno orribile l’ha definito qualcuno e per la nostra Comunitá non puó essere che cosí. Ci ha lasciato il nostro concittadino Mariano Virgili, colonna della nostra Pro-Loco, della Contrada Casenove, dell’Asd Rugby Montevirginio e di altre mille situazioni dove potesse dare una mano”. Così il Comune di Canale Monterano in una nota.



“Le nostre sincere condoglianze vanno alla famiglia, l’abbraccio a chi gli ha voluto bene”.

