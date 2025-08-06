Morto l’ispettore di Municipale Fabio Morolli: il cordoglio del vicesindaco di Cerveteri Ferri e della comandante Luchetti • Terzo Binario News

A questi si aggiunte la comandante Keti Marinangeli e la Locale di Santa Marinella

Questa mattina, mercoledì 6 agosto, a seguito di un incidente stradale ha perso la vita l’Ispettore Capo Fabio Morolli, in servizio presso il Comando di Polizia Locale di Cerveteri.

Al messaggio di cordoglio da parte del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che ne ha ricordato anche alcuni momenti in cui vestiva panni diversi da quelli della Polizia Locale, ma quelli da Volontario della Croce Rossa Italiana, si uniscono anche il Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale Riccardo Ferri e la Comandante di Polizia Locale, Cinzia Luchetti. Oltre a loro,

“La notizia della morte di Fabio Morolli è stata uno shock – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale del Comune di Cerveteri Riccardo Ferri – già apprendere che un giovane padre di famiglia ci lascia in modo così tragico è un grande dolore, lo è ancor di più quando si tratta di una persona a te vicina, una persona che conosci e con la quale hai avuto modo di lavorare fianco a fianco. Personalmente, con lui ho avuto modo di lavorare spesso in questi anni e ancor di più in questi mesi in cui ho assunto la Delega di Assessore alla Polizia Locale. Una persona estremamente competente, disponibile e gioviale, che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alle attività e alle iniziative della città. Per tantissimi di noi dell’Amministrazione comunale è stato un validissimo punto di riferimento e conoscendolo, sono sicuro lo sia stato anche per i suoi colleghi e i cittadini. Alla mamma, alla moglie e al figlio di Fabio e a tutti coloro che lo hanno conosciuto, giungano le mie condoglianze istituzionali e personali. Ciao Fabio, non ti dimenticheremo mai!”

“Non perdiamo solamente un collega di lavoro esemplare, ma perdiamo un amico, una persona di famiglia – ha dichiarato la Comandante di Polizia Locale Cinzia Luchetti – ognuno di noi ha un ricordo speciale legato a Fabio, una persona dall’animo buono, sempre pronto ad aiutare la squadra, pronto ad offrire la propria disponibilità ed esperienza a chiunque ne avesse bisogno. Non sarà facile continuare: la morte di Fabio, avvenuta in una circostanza così drammatica, ci lascia un vuoto e un senso di smarrimento immensi. Continueremo come sempre nel nostro lavoro, ma lo faremo con un pensiero speciale in più: lavoreremo al meglio per far sì che ovunque lui ora si trovi, possa essere orgoglioso di noi, dei suoi colleghi e del Comando di Polizia Locale per cui con tanto amore ha prestato servizio in questi anni. Buon viaggio Fabio, caro amico nostro!”

Così la comandante Keti Marinangeli anche a nome della Locale di Santa Marinella: “La notizia della scomparsa improvvisa e drammatica di Fabio Morolli ci ha lasciati profondamente scossi e addolorati.

Fabio è stato molto più di un collega: era una presenza costante, affidabile, sempre pronta ad aiutare. Una persona straordinaria, competente, precisa, con un cuore buono e una disponibilità rara. Era il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene, con una dedizione silenziosa ma instancabile. La sua educazione, il suo rispetto per tutti, il suo modo di essere, lo rendevano speciale e unico.

Il suo ricordo resterà vivo in ognuno di noi.

In questo momento di dolore immenso, mi stringo con affetto profondo alla moglie, al figlio, alla mamma, al fratello, alla cognata e a tutta la famiglia.

Sappiate che resteremo sempre famiglia, per la moglie e per il figlio. Perché chi ha condiviso tanto, come noi con Fabio, non si dimentica e non si perde mai davvero”.