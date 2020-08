Morto il dottor Luciano Bencivenga, otorino conosciuto a Ladispoli: arresto cardiaco durante un'immersione - Terzo Binario News

Intento in un’immersione viene colpito da arresto cardiaco e muore. Questa la tragedia consumatasi nello specchio d’acqua dell’area naturale marina protetta delle Secche di Tor Paterno, di fronte Torvaianca che ha visto vittima Luciano Bencivenga, uno degli otorini più conosciuti di Ladispoli.

Appena dal diving è stato lanciato l’allarme, la motovedetta della Guardia Costiera si è precipitata arrivando in brevissimo tempo. Il medico, in arresto cardiaco da diversi minuti, è stato prima soccorso a terra e poi trasportato all’ospedale Grassi ma è spirato.

Da quanto riferito, aveva il brevetto da sub ma ad ucciderlo potrebbe essere stato un malore. In questo senso la Guardia Costiera ricorda che quella delle immersioni è una pratica bellissima ma pericolosa, da attuare in condizioni fisiche e marine ideali.

Bencivenga, chirurgo otorino laringoiatra romano di 68 anni, era molto conosciuto sul Litorale, avendo uno studio a Ostia e uno in via Cantoni a Ladispoli dove si prendeva cura spesso dei bambini.