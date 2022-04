Morto Giuseppe Cavallaro: ieri lo sparo e lo schianto a Civitavecchia - Terzo Binario News

Aveva tentato il suicidio in via Molinari, ferendosi con un colpo di pistola al petto mentre era alla guida

Non ce l’ha fatta Giuseppe Cavallaro, il 75enne che ieri (QUI) si era sparato al petto mentre percorreva via Molinari.

diversi passanti si sono fermati per soccorrerlo, vedendo l’utilitaria schiantata contro in palo dell’illuminazione.

L’ambulanza lo ha trasportato all’ospedale San Paolo, poi in eliambulanza è stato trasferito al policlinico Gemelli per via delle condizioni gravissime. Stamani il decesso.

Il fato ieri mattina: mentre guidava, Cavallaro – conosciutissimo in città – ha impugnato la sua calibro 38 detenuta regolarmente facendo fuoco sul petto. La machina ha sbandato finendo sullo spartitraffico.

Dopo i soccorsi sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi che hanno accertato la dinamica dei fatti.