Morto Giampaolo Cascialli: lutto per l'Associazione nautica Campo di Mare - Terzo Binario News

“A conclusione di quest’anno orribile, un’altra brutta notizia per la famiglia dell’Associazione nautica Campo di Mare Asd ! A soli 58 anni di età e dopo aver strenuamente lottato contro la malattia, ci ha lasciato il consocio ed amico Giampaolo Cascialli”. Questo il messaggio di cordoglio sulla pagina Facebook dell’Associazione. E poi: “È stato facile esserti amico ed è stato altrettanto bello poter condividere con te le emozioni di tante giornate in barca con i nostri ragazzi.

Ciao Giampaolo, Buon vento !”.

“Con tanta tristezza, lo ricordiamo come socio assiduo, amante del mare ed appassionato velista, protagonista di tante regate e sempre disponibile a collaborare nell’organizzazione delle nostre manifestazioni veliche. Sentite condoglianze alla moglie Antonella ed ai fratelli Gianluca ed Adolfo; un forte abbraccio al giovane figlio Francesco, al quale Giampaolo ha trasmesso la passione per il mare e per la vela”.

Le esequie si sono tenute il 24 dicembre nella Chiesa Santa Francesca Cabrini (piazza Massa Carrara 15, zona Circonvallazione Nomentana – via Livorno). Celso Valerio Caferri, presidente dell’Associazione nautica Campo di Mare, ha detto: “L’aver appreso in Chiesa che lo sfortunato Giampaolo ha espressamente voluto, per il suo ultimo viaggio, indossare la felpa dell’Associazione nautica e l’apprezzamento dei familiari per la presenza della nostra Bandiera in rappresentanza di tutti voi sono segnali forti, che debbono farci riflettere ed ancor più dare valore al senso di appartenenza alla nostra più che cinquantennale Associazione nautica Campo di Mare che, come nell’intento costitutivo dei Soci fondatori, va considerata e valorizzata come una grande Famiglia, nella quale condividere sia i momenti di svago e di gioia che quelli tristi”.

E ancora: “Sarà un Natale diverso, ma anche in queste circostanze vanno ricercate positività; presidente, vice-presidente e consiglieri vogliono rivolgere il migliore augurio a voi ed alle vostre famiglie, perché ciascuno possa godere di buona salute e possa realizzare i propri desideri e vedere realizzati quelli dei propri cari.E speriamo, anzi dobbiamo impegnarci a credere, che il nuovo anno sia una anno di svolta positiva e di ripartenza, in campo sanitario, professionale, economico e sociale”.