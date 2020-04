Morto Ernesto Sanità, gli venne riconsegnato l'alloggio Ater sottrattogli dalla malavita - Terzo Binario News

“Oggi abbiamo appreso della scomparsa di Ernesto Sanità, il primo inquilino Ater a cui due anni fa abbiamo riconsegnato l’alloggio popolare di Pietralata sottrattogli illegalmente dalla malavita”. Così Massimiliano Valeriani, assessore regionale alla Casa, in un post su Facebook.

“Testimone di una pagina di buona amministrazione, che gli aveva finalmente restituito il bene primario della casa. Ciao Ernesto”.

Questo il ricordo di Ater: Per 11 lunghi anni hai combattuto una battaglia, quella di riavere la tua casa. La stessa che ti era stata tolta ed occupata dai Casamonica. Hai sopportato minacce, soprusi, intimidazioni ed è difficile per noi dimenticare la tua forza, la tua commozione e la tua determinazione di riaverla! Sei entrato nel cuore di molti e quando Ater e Regione il 9 Agosto 2018 ti hanno comunicato che il tuo appartamento era pronto e’ stato commovente accompagnarti e riconsegnarti le tue tanto attese chiavi! Oggi veniamo a conoscenza della tua scomparsa e con grande dispiacere vogliamo ricordarti come un uomo dallo sguardo segnato dal dolore e con un cuore grande. Ciao Ernesto che la terra ti sia lieve”.