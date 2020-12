Morto Don Angelo: lutto a Manziana - Terzo Binario News

“Don Angelo non è più fisicamente tra noi, essendo tornato alla casa del Signore proprio nel giorno di Natale. Parole difficili da pronunciare per chiunque abbia avuto modo di conoscerlo o di ascoltare anche solo una volta una sua predica.Don Angelo era e sarà sempre parte integrante di Manziana: suo nonno ha affrescato la nostra chiesa e lui, nato e cresciuto nel nostro paese, una volta diventato sacerdote, a quello stesso luogo sacro ha dato corpo, voce e anima per tanti anni”. Questo il messaggio di cordoglio di Bruno Bruni, sindaco di Manziana.

“Questo 2020 è stato un anno terribile e si sta chiudendo come mai avremmo voluto: Don Angelo durante la sua malattia ci ha fatto il dono di raccontare sui social questa sua esperienza. Un atto spontaneo, semplice e complesso, forte e delicato, sicuramente dolce: un modo per testimoniare direttamente questo suo straziante viaggio terreno verso l’aldilà. Il solo pensiero di non potere fare altro che aspettare la morte spaventa ognuno di noi. Essere consapevoli che questo è davvero quello che accadrà non riesco ad immaginare che peso possa avere nella mente e nel cuore di chi lo prova in prima persona. Angelo, oltre che Don Angelo, ci ha mostrato che questa angoscia può essere lucidamente gestita, continuando, nonostante tutto, a donare calore e comprensione, pure se provati in maniera lacerante dalla malattia”.

“Credenti e non, anche per questo, oggi sentiranno un grande vuoto perché essere sacerdoti non significa solo celebrare la messa ma soprattutto essere parte e cuore di una comunità: nei momenti di gioia e in quelli di dolore Don Angelo è sempre stato presente con la sua fede e le sue parole, dando spesso una speranza e un senso a ciò che noi uomini comprendiamo a fatica. Lo ha fatto anche durante la sua malattia. Fino all’ultimo. Saperlo oggi tra le braccia del Signore è l’unica consolazione che abbiamo, consapevoli che finalmente potrà essere libero dal dolore che aveva caratterizzato l’ultima parte della sua vita su questa Terra”.

“Manziana oggi piange la perdita del suo sacerdote ma non perde e non perderà mai gli insegnamenti che da Lui ha ricevuto.Caro Don Angelo nessuno di noi potrà mai dimenticarti. Le tue omelie, capaci di rendere la parola del Signore accessibile a tutti, ci mancheranno ma ci faranno compagnia a lungo, conservate gelosamente tra i nostri ricordi. Ad ascoltarti mentre parlavi sull’altare venivano persino dai paesi vicini perché avevi il dono di spiegare il volere di Dio in maniera universale. Sapevi trasformare la complessità della fede in un qualcosa di semplice e chiaro. Così per salutarti ho pensato di usare proprio una di quelle parole che tu conosci benissimo, scegliendo questo passo del Vangelo di Giovanni: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morirà mai.”.Ciao Don Angelo… a nome di tutti i manzianesi, grazie di cuore!”