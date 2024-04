Morto Alvaro Ciucci, addio allo storico componente della Nautica Campo di Mare • Terzo Binario News

Sui social, il messaggio di cordoglio del Sindaco Elena Gubetti: “Perdo un amico leale e sincero. Buon vento Alvaro!”

Morto Alvaro Ciucci, addio allo storico componente della Nautica Campo di Mare

Cerveteri e Campo di Mare piangono Alvaro Ricci, storico componente del Direttivo dell’Associazione Nautica Campo di Mare. Tanto il dolore in città, e subito è giunto il cordoglio del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che attraverso il proprio profilo Facebook, ha ricordato Alvaro, non solo come membro di una realtà storica di Cerveteri, ma anche come Amico.

IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO DEL SINDACO ELENA GUBETTI

“Pochi minuti fa sono stata raggiunta da una notizia terribile.

Dopo una lunga malattia, ci ha lasciato Alvaro Ciucci, membro storico del Direttivo dell’Associazione Nautica Campo di Mare, un amico leale e sincero, un amante del mare e di Cerveteri con cui ho condiviso molti progetti importanti.

Con Alvaro, oltre al rapporto istituzionale, prima nel mio ruolo da Assessore e ora da Sindaco, era nato un profondo rapporto di amicizia e di stima.

In questi anni con la sua grande discrezione, non mi ha mai fatto mancare una telefoanta o un messaggio per incoraggiarmi e per sostenermi. Ogni volta raccoglievo la sua esperienza e disponibilità a dare un contributo fattivo per il bene della nostra Comunità tutta e di Campo di Mare in particolare.

Di Alvaro mi mancherà il suo sorriso e la sua grande generosità, non poter condividere un caffè davanti al nostro mare sognando un futuro sempre più bello per la nostra città.

Alla sua famiglia, ai suoi nipoti, a tutti coloro che gli hanno voluto bene, agli amici di sempre dell’Associazione Nautica Campo di Mare, giunga il mio sincero e affettuoso abbraccio.

Ciao Alvaro, mancherai a tutti noi!

Buon vento!”