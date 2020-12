Morte "Panichetto": cordoglio del sindaco Tidei - Terzo Binario News

Cordoglio del sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei per la scomparsa di Giancarlo Panico, per tutti “Panichetto” ex dipendente comunale nel Comune di Civitavecchia, molto noto amato e stimato nella città portuale.

“Se solo avessi potuto avrei preso un aereo per raggiungerti in Svezia e salutarti almeno per un’ultima volta” sono solo alcune delle parole che, preso dalla commozione sono riuscito a scrivere nella mia lettera di condoglianze inviata alla famiglia e alla moglie” ha detto Tidei.

“Il mio dolore oggi è davvero grande perché non sono solo io a perdere un amico sincero e leale, ma l’intera comunità oggi piange per dover dire addio ad un uomo onesto, ma anche cordiale e sincero. Chi lo conosceva avrà sicuramente apprezzato anche le sue doti canore perché il Panichetto smessi i panni di dipendente comunale era anche un cantante e musicista che sapeva

trascinare il pubblico quando si esibiva nel suo repertorio di piano bar.

La sua scomparsa lascerà in tutti noi un vuoto incolmabile. Per me è stato un compagno di tantissime avventure e non potrò mai dimenticarlo”.