Morte Mario Martini: il ricordo dell'Associazione Nuovo Domani - Terzo Binario News

Fiumicino piange la scomparsa di Mario Martini, volontario e uno dei fondatori dell’Associazione di Protezione Civile Nuovo Domani.

Questo il ricordo della ProCiv:

Caro Mario,

in questo momento di grande tristezza per la tua scomparsa, sentiamo il bisogno di ricordarti e ringraziarti per tutto quello che hai rappresentato per la nostra Associazione.

Sei stato tra i fondatori della Protezione Civile del Comune di Fiumicino che con la tua passione, ,esperienza e amore hai contribuito, continuando incessantemente la tua attivita’ di volontario, a far crescere fino a farla diventare una eccellenza.

Sei stato un esempio di vita, correttezza e serietà per tutti i nostri ragazzi e ragazze che insieme a te hanno superato momenti di gioia e di difficoltà sempre sostenuti dal tuo immancabile ottimismo.

Sarai con noi in ogni momento e ti ricorderemo sempre con tanta stima e un immenso affetto.

Ciao Mario da tutti noi.

Associazione Nuovo Domani – Protezione Civile Città di Fiumicino