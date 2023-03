Morte Astorre, Zito (PD Cerveteri): "Ti porteremo sempre nel cuore" • Terzo Binario News

Giungono anche da Cerveteri le prime reazioni alla notizia della morte del Senatore del Partito Democratico Bruno Astorre.

“Non era solo il segretario regionale del PD, non era solo un senatore di lunga esperienza amministrativa, Bruno era un amico. Un amico della città di Cerveteri dove è venuto innumerevoli volte, anche in campagna elettorale. Bruno era un politico che credeva prima di tutto nei rapporti umani. Sagace, sarcastico, popolare. Non sarà facile proseguire senza di lui ma non avrebbe mai voluto che ci fermassimo per qualsiasi motivo. Ti porteremo sempre nel cuore e sarai sempre un esempio di come si vive l’impegno politico. Tra la gente e per la gente”.

Lo dichiara in una nota Giuseppe Zito, Segretario del PD Cerveteri