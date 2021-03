Morta per overdose Maddalena Urbani, figlia del microbiologo-eroe vittima della Sars - Terzo Binario News

Il corpo senza vita in un appartamento di via Vibio Mariano, zona Tomba di Nerone, Roma Nord. Maddalena Urbani, nata nel 2000, è morta sabato 27 marzo: 13,30 l’orario del decesso. La vittima era figlia di Carlo Urbani, microbiologo-eroe che per primo identificò e isolò il virus della Sars, deceduto nel 2003 dopo aver contratto la malattia stessa.

La giovane, secondo una prima ipotesi, è stata stroncata da una overdose di sostanze che per adesso non sono state classificate. La ragazza era a casa di un amico, un siriano agli arresti domiciliari per reati specifici.

Sul posto il personale del 118, la Polizia Scientifica e gli agenti del commissariato Flaminio.

c.b.