Morta Maria Chiara Manetti: Castel Gandolfo la piange - Terzo Binario News

“La giornata di ieri si è conclusa con una tristissima notizia che ha scosso l’intera comunità di Castel Gandolfo. La “nostra” Chiara ci ha lasciati. Così, improvvisamente. Ci stringiamo tutti in un abbraccio grande alla sua famiglia a cui vanno le condoglianze di tutta l’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini”. Queste le parole del sindaco, Milvia Monachesi, una volta appresa la scomparsa della 54enne.

Il corpo senza vita è stato rinvenuto in casa nella serata di martedì 7 gennaio. Dalle prime informazioni raccolte, il fratello non riusciva a mettersi in contatto con lei. Così sono stati contattati i Vigili del fuoco e forze dell’ordine. Una volta nell’abitazione, la tragica scoperta. Presente anche la Polizia Scientifica: tra le ipotesi al vaglio, sulle cause del decesso, prevarrebbe quella di un malore.

La salma, nel frattempo, è stata messa a disposizione del magistrato. “Difficile e doloroso dedicarti questi pensieri confusi. Tu così fuori dal coro, così autentica e forte, così ironica e scherzosa, che brutto scherzo ci hai fatto!!! Sei venuta da Roma, ma in pochissimo tempo abbiamo imparato a stimarti e a volerti bene. Grazie per avere regalato a Castello il tuo sorriso, il tuo tempo e la tua esperienza, sei stata una presenza positiva e solare che ci mancherà tantissimo – ha detto Monachesi – tu eri grande nel fisico, ma molto, molto più grande nella mente e nel cuore. E grandissimo è il vuoto che lasci”.