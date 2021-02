Morta la preside Simonetta Caravita: lutto nel quartiere - Terzo Binario News

“La Preside Simonetta Caravita ci ha lasciati. Grazie per l’attenzione che hai sempre rivolto agli svantaggiati, ai diversamente abili, agli ultimi che per te sono sempre venuti prima degli altri; grazie per la generosità, per l’intelligenza e per il tuo acume; grazie per la pazienza, per la forza e per la sicurezza che trasmettevi in chi ti stava accanto; grazie per la dolcezza e per il rispetto; grazie per l’ardore con il quale difendevi le idee e conducevi le battaglie; grazie per tutto quello che hai fatto per il quartiere; grazie per l’idea di una scuola inclusiva, aperta, solidale, integrata e giusta; grazie per il lavoro che instancabilmente hai portato avanti a nome di tutti noi; grazie per la promozione della conoscenza, grazie per il tempo e l’attenzione che hai sempre rivolto a tutti e grazie per essere stata nostra insegnante, compagna ed amica; grazie per essere stata un’intellettuale vicina a noi”. Così sul Facebook la scuola popolare di musica del Tiburtino.

“Grazie per tutto quello che ci hai insegnato con l’esempio.Continueremo il tuo percorso culturale e inclusivo nella scuola e nella società, porteremo avanti la tua idea di solidarietà e giustizia, continueremo a dare importanza alle cose che ci hai insegnato ad osservare, ad apprezzare, a costruire e a difendere.Carissima Preside, carissima Simonetta, la Scuola Popolare di Musica del Tiburtino e tutto il Quartiere ti ricordano con amore e ti ringraziano per tutto quello che hai fatto in tanti anni di lavoro bellissimo che abbiamo avuto l’onore di condividere”.