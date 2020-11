Morta Alessandra De Luca: vigilessa da tanti anni, lutto a Capena - Terzo Binario News

“È un giorno molto triste per il nostro Comune. E’ venuta a mancare stamane la dottoressa Alessandra De Luca, vigilessa da tanti anni e comandante, sino al marzo scorso, della Polizia locale di Capena, prima donna a coprire questo importante incarico”. Così il sindaco Roberto Barbetti.

“L’Amministrazione comunale, i dipendenti , tutta la cittadinanza di Capena partecipano al dolore che ha colpito la sua famiglia ed i suoi affetti. Alessandra nella sua veste di vigilessa e’ stata sempre pronta sempre ad intervenire, con gran generosità , laddove vi era bisogno , in ogni ora della giornata”.

“Una lavoratrice instancabile in ogni situazione, soprattutto quelle di emergenza , che in questi ultimi anni non sono mancate. Era molto rammaricata nell’ultimo periodo poiché , a causa della sua malattia , non ha potuto partecipare al periodo di emergenza Covid. La sua presenza da comandante, che ricopriva da circa due anni sarebbe stata sicuramente preziosa. Nell’ultimo periodo, quando ci siamo sentiti, pur provata dalla malattia, non ha mai smesso di trasmettere coraggio ed infondere energie positive .Cara Alessandra tutti ti ricorderemo con grande affetto come una grande donna coraggiosa”.