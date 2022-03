Morta a 25 anni sull'asfalto, rinviata l'udienza per il processo sul caso di Elena Aubry - Terzo Binario News

Un difetto di notifica sostanzialmente la causa che ha comportato il rinvio dell’udienza.

“Ci sarebbe dovuta essere l’udienza per il processo di Elena ed è stata rinviata per la seconda volta. Inutile dirvi lo strazio, nessuno si deve immaginare che cos’è, ma chi ha perso dei figli come me sa di che cosa sto parlando, dello strazio infinito nel prepararsi ad una udienza sapendo che rivivrai tutto quanto e poi sentirti dire che dovrai rimandare e che tutto quello che hai fatto per cercare di sopportare tutto ciò che non si può sopportare va ulteriormente fatto una prossima volta”.

Un video pieno di dolore quello fatto dalla mamma di Elena Aubry, la motociclista rimasta uccisa a seguito del manto stradale sconnesso lungo la via Ostiense il 7 maggio del 2018. Quattro anni di dolore, di lacrime per una madre che oggi era giunta all’appuntamento con l’udienza preliminare che avrebbe dovuto decidere il rinvio a giudizio di 8 imputati.

“Uno degli imputati ha chiesto il rito abbreviato e quindi anche questo è un elemento importante – prosegue la mamma di Elena – è davvero vergognoso, allucinante, pensare che non eravamo in guerra ma mia figlia è morta su una strada molto vicina ad una strada che sembrava fosse sotto una guerra. Elena è una vittima di guerra in un paese che era in pace”.