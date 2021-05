Morlupo, autista Atac salva ragazzo dall'aggressione del branco - Terzo Binario News

“Il nostro autista Mauro, in servizio sabato sera sul bus navetta Roma-Viterbo, ha messo in salvo un passeggero, vittima della pesante aggressione di tre uomini. Il ragazzo, all’altezza della fermata corrispondente alla stazione Morlupo, stava per essere trascinato fuori dal bus a calci e pugni, quando il nostro conducente è intervenuto in sua difesa, mettendolo in sicurezza all’interno del mezzo e chiedendo tempestivamente l’intervento delle forze dell’ordine”. Così Atac in una nota.

“L’arrivo dopo pochi minuti di una pattuglia e dell’ambulanza ha consentito il trasferimento della vittima all’ospedale Villa San Pietro. Il vertice dell’azienda ha immediatamente espresso gratitudine al nostro collega e vicinanza al ragazzo”.

Sulla vicenda indagano i carabinieri.