Morde braccio al titolare del supermercato - Terzo Binario News

Entra ‘brillo’ e vuole delle birre: la reazione al rifiuto del commerciante

Ha morso al braccio il titolare di un supermercato e poi lo ha colpito con un pugno al volto. È successo in via Ostiense: un 30enne originario di Aversa è stato arrestato dalla Polizia per tentata rapina aggravata e lesioni.

Il giovane, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, aveva chiesto delle birre: al rifiuto da parte del proprietario che lo aveva visto già “brillo”, gli ha morso il braccio e lo ha colpito con un pugno al volto.

Al termine della redazione degli atti, il ragazzo è stato condotto nel carcere di Velletri.