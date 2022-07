Mora e Nanuk, hanno enorme bisogno di aiuto • Terzo Binario News

MORA, della sua adozione si occupa l’associazione Un Tesoro di Cane odv.

MORA è una piccoletta ricciola e nera, piuttosto giovane, secondo noi è ancora una cucciolona intorno all’anno di età.

Si aggirava smarrita ed impaurita nei pressi di un agriturismo. Con molta pazienza è stata recuperata ed oggi è con noi. In questo momento è ricoverata in clinica per tutti gli accertamenti sanitari perchè nelle sue giornate da vagabonda, ha sofferto senz’altro fame e sete ed ha qualche problemino da risolvere.

Per la piccola Mora chiediamo AIUTO ECONOMICO! Lo sappiamo, questo è uno dei periodi peggiori che noi tutti stiamo vivendo, ma proprio per questo non possiamo dimenticarci dei più deboli e bisognosi…i nostri amici a quattro zampe. Noi non ci siamo tirate indietro quando ci hanno chiesto aiuto, ma oggi siamo noi a chiedere AIUTO a voi. Siamo letteralmente alla canna del gas, ma non possiamo non occuparci della salute di Mora. per favore non ci abbandonate, tutti coloro che ci aiuteranno avranno aggiornamenti della piccola…non lasciateci sole!!!

Mora è a Roma e si affida, chippata e vaccinata al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo

.PER INFO: scrivete ad ambraegiulia@gmail.comoppure messaggio su Whatsapp (NO CHIAMATE) dalle 8.30 alle 19.00 al numero 3713220267, compatibilmente con i nostri impegni di lavoro SARETE RICONTATTATI APPENA POSSIBILE

PER AIUTARE MORA: IBAN: IT22Q0200805056000103791588 intestato a “Un tesoro di cane” con causale “MORA”

Mandateci una mail dopo la donazione in modo che possiamo ringraziarvi!



VISITA I NOSTRI SITI: http:// untesorodicane.blogspot.com /

www.untesorodicane.org

Nanuk

Ma poi ci sta da salvare anche NANUK. Dolcissimo mix maremmano di circa due anni, buono, bravo al guinzaglio, ha tanto bisogno di una famiglia

Per info chiamate Anna 338 8344490