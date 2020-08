Monumento naturale La Frasca, il 3 e il 10 settembre visita con disegno ‘en plein air’ - Terzo Binario News

Continuano fino al 20 settembre gli eventi gratuiti del programma ‘Vivi i parchi del Lazio’

Continuano fino al 20 settembre gli eventi gratuiti del programma ‘Vivi i parchi del Lazio’, promossi e finanziati dalla Regione Lazio, presso il Monumento naturale La Frasca. Giovedì 3 e 10 settembre alle ore 17,30 sono in programma le visite arricchite dal disegno naturalistico en plein air.

Con gli acquerelli di Federico Gemma sarà possibile scoprire la spiaggia e il paesaggio di questa piccola area protetta che si estende sul litorale tra Civitavecchia e Tarquinia. Aperto a chiunque, principiante o esperto, abbia voglia di disegnare e dipingere en plein air. Consigliamo di portare anche il proprio materiale (acquerelli, pennelli, taccuino o carta, contenitore per l’acqua, matita e uno sgabellino).

Per adulti e ragazzi dai 14 anni in su per un massimo di 12 persone. Appuntamento presso l’ingresso centrale, parcheggio fine via Sparterro Melchiorri Civitavecchia. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 3356880515; https://www.facebook.com/federico.gemma