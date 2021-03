Montino sull'8 Marzo: "Giornata di battaglia" - Terzo Binario News

“L’8 marzo è una giornata simbolica nella battaglia per la parità di genere e contro tutte le discriminazioni che le donne subiscono quotidianamente”.

Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.”Se ancora ce ne fosse bisogno, la pandemia ha evidenziato e aggravato anche le disparità di genere che spesso sono strettamente collegate a quelle economiche – sottolinea il sindaco -.

Non è un caso che, secondo i dati dell’Istat, dei 101 mila posti di lavoro persi a dicembre dello scorso anno, 99 mila erano ricoperti da donne: ben il 98%. E non è un caso neanche che dei 444 occupati in meno registrati in tutto il 2020 il 70% siano donne”.”

Ancora, non è un caso, ahimè, che nei posti apicali in politica come nelle aziende, siamo ancora molto lontani dalla parità tra uomini e donne – prosegue ancora Montino – e che le donne percepiscano stipendi inferiori agli uomini a parità di livello professionale”.”E’ un quadro che deve allarmarci tutte e tutti – aggiunge -, tanto quanto quello sulla violenza di genere. E’ di tre giorni fa la notizia dell’ennesimo stupro subito da una ragazza di 22 anni mentre correva, in pieno giorno, in un parco di Roma”.”Per ribadire l’impegno mio e della mia amministrazione nella battaglia per la parità di genere – conclude Montino – oggi ho deciso di inviare delle mimose ad alcune donne che, a vario titolo, rappresentano dei capisaldi in questa sfida. Tutte le dirigenti scolastiche degli istituti della città e, simbolicamente, alle docenti e alle donne del personale delle scuole. Perché la scuola è il luogo in cui si formano le nuove generazioni e che a guidarle siano donne è un fatto importantissimo. Alle dirigenti delle aree dell’amministrazione comunale, che sono tante quanti gli uomini, la cui professionalità è determinante per il funzionamento della nostra macchina comunale. Alle assessore, alla presidente del Consiglio e alle consigliere comunali che sono l’esempio di come le donne in politica ricoprano in modo eccellente ruoli apicali. Ultima, ma non per importanza, alla direttrice del distretto sanitario e idealmente alle donne del nostro servizio sanitario alle quali viene chiesto uno sforzo incredibile per il bene della collettività”.”A tutte loro e a tutte le cittadine di Fiumicino – conclude Montino – ribadisco il mio impegno ad essere sempre al loro fianco contro le disuguaglianze, le disparità, gli stereotipi e per la parità di genere. Buon 8 marzo a tutte”.