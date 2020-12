Montino su Fiumicino: "I positivi al Covid tornano a crescere, sono 315" - Terzo Binario News

“Il numero dei postivi tra i residenti sta ricominciando a crescere. Secondo i dati della Asl RM3, oggi è pari a 315 persone”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Solo nelle ultime 24 ore si è registrato un incremento di 43 casi – spiega il sindaco -, mentre sono 32 le persone guarite. Il dato più allarmante rimane quello di Isola Sacra dove si concentra il 54% dei casi. L’età media è pari a 41 anni, quindi non è alta”.

“Non è una buona notizia, com’è evidente – conclude Montino -. Non dobbiamo, assolutamente, abbassare la soglia di attenzione. Capisco l’avvicinarsi delle feste di Natale, ma questa non è una buona ragione per distrarsi dal nostro obiettivo principale: evitare la diffusione del virus. Per questo dobbiamo attenerci alle regole stabilite dai DPCM, indossare sempre la mascherina, mantenere la distanza, evitare assolutamente gli assembramenti e lavarci spesso le mani”.