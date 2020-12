Montino: "Positivi in calo a Fiumicino, il totale è 334" - Terzo Binario News

“Secondo i dati che la Asl RM3 ci ha inviato, nelle ultime 24 ore registriamo 17 nuovi positivi al coronavirus e 22 guariti”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Il totale delle persone positive, ad oggi, tra i residenti in città è pari a 334 – continua il sindaco -. Di questi, il 66% si concentra tra Isola Sacra e Fiumicino. Annotiamo, quindi, un ulteriore piccolo calo rispetto a ieri. Ancora poco, in verità, e non certo sufficiente a farci abbassare la guardia. Anzi: proprio il fatto che i numeri siano in leggera discesa deve spingerci a fare di più per prevenire il contagio e fare abbassare ancora queste cifre”.

“Il mio appello, dunque, specialmente in questi giorni a ridosso delle feste – conclude Montino – è a rispettare rigorosamente il distanziamento fisico dalle altre persone, a evitare accuratamente ogni possibile assembramento, a indossare la mascherina bene e sempre anche in casa con persone non conviventi, e a igienizzare frequentemente le mani. Tuteliamo noi stessi e le nostre famiglie osservando le regole”.