Montino: "Positivi in aumento a Fiumicino, 7 nuovi casi" - Terzo Binario News

“Secondo il report odierno della Asl RM3 si conferma il trend in risalita dei contagi”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Rispetto a ieri contiamo 7 nuovi casi per un totale in città pari a 51 positivi – spiega il sindaco -. Un solo guarito nelle ultime 24 ore. Si conferma anche l’età media (29 anni) mentre il rapporto con la popolazione totale è pari a 0.06. Le località con la maggiore presenza di contagi sono Isola Sacra (51%), Fiumicino (24%) e Focene (12%)”.

“L’età media si è notevolmente abbassata rispetto ai mesi precedenti – sottolinea Montino -, perché le fasce più giovani della popolazione è quella che ha ricevuto meno dosi di vaccino. Per questo rivolgo il mio appello soprattutto alle ragazze e ai ragazzi, oltre che ai loro genitori: vaccinatevi. Se avete più di 18 anni, approfittate di questi giorni in cui è possibile andare senza prenotazione a Piazzale Mediterraneo e poi a Fregene e Passoscuro. Per i più piccoli, mi rivolgo ai genitori perché provvedano prima possibile a prenotare, sulla piattaforma della Regione, la dose per i propri figli”.