Montino: "A Fiumicino 45 positivi" - Terzo Binario News

“L’ultimo report della Asl RM3 riporta una situazione di aumento dei positivi in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Ad oggi, in tutto, ci sono 45 persone positive – spiega il sindaco -. Nello specifico, contiamo 24 nuovi contagi e 14 guariti rispetto all’ultimo aggiornamento. Il dato da sottolineare, in linea con quello nazionale, è che l’età media si è molto abbassata ed è pari a 29 anni”.

“Come sapete, da domani, oltre agli hub già attivi come quello dell’aeroporto, sarà a disposizione dei residenti un camper dove si può andare per ricevere il vaccino monodose Johnson & Johnson. Il servizio è riservato alle persone dai 18 anni in su”.

“Tutte le autorità sanitarie concordano sul fatto che la quasi totalità dei nuovi contagi riguarda persone che non sono vaccinate o che hanno avuto solo la prima dose – conclude il sindaco -. Invito tutte e tutti ad aderire prima possibile alla campagna vaccinale perché quanto più ampia è la copertura dei vaccini, tanto è più facile ostacolare l’avanzata del virus e l’insorgere di nuove varianti”.