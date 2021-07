Montino: "A Fiumicino 31 positivi" - Terzo Binario News

“Sono 31 i positivi al covid-19 che registrano oggi i dati forniti dalla Asl Rm 3. Di questi 17 sono donne, 14 uomini, con una età media di 32 anni. I casi riguardano per il 49% Fiumicino e Isola Sacra, per il 23% Focene, per il 6% sia Parco Leonardo che Fregene e Palidoro.

Ancora non siamo usciti dall’emergenza, nonostante la possibilità di non indossare le mascherine all’aperto. Pertanto invito tutte e tutti alla massima cautela, ad evitare assembramenti e situazioni rischiose, nella speranza che la prosecuzione della campagna vaccinale ci porti presto a diventare un Comune covid-free”.

Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.