Monti Tiburtini: armato di bottiglia rapina una donna, poi la fuga a piedi - Terzo Binario News

Un uomo – tra i 20 e i 30 anni , secondo quanto accertato dagli investigatori – armato di bottiglia di vetro ha rapinato una donna in via Andrea Torre, zona Monti Tiburtini. L’episodio è accaduto lunedì 25 gennaio intorno alle 16,30.

Il malvivente si è impossessato della borsa, poi è scappato a piedi verso via dei Monti Tiburtini. La vittima, caduta a terra, si è ferita alla mano a causa dei pezzi di vetro presenti sulla sede stradale. Sulla vicenda indaga la Polizia (commissariato Sant’Ippolito).

In merito a quanto avvenuto, Fabrizio Montanini (presidente del Comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio) ha commentato: “C’è un italiano, giovane circa 20 anni, capelli ricci castani, sfrontato, viso magro da bravo ragazzo, con giubbino scuro e senza mascherina che rapina le donne anche di pomeriggio, in pieno giorno. Le ferma con una scusa banale e poi le aggredisce”. E poi: “Invito, quindi, tutte le nostre concittadine a tenere gli occhi ben aperti, a non lasciare soldi e documenti nella borsa, a cambiare immediatamente marciapiede se dovessero incrociarlo”.

c.b.