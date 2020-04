Montevirginio dispiaciuto: niente torneo scolastico di rugby - Terzo Binario News

Il progetto Rugby nelle scuole del Montevirginio Rugby si chiude

quest’anno senza il tradizionale torneo extrascolastico causa

l’emergenza dovuta alla pandemia.

Nel corso dell’anno scolastico i tecnici del Montevirginio hanno

svolto un’attività mirata a diffondere e trasmettere a ragazzi,

genitori e parenti le conoscenze e i valori dei diversi sport,

purtroppo ritenuti “secondari”, che il territorio propone.

“Gli alunni, di tutte le fasce d’età, si sono sempre dimostrati

disponibili, entusiasti e particolarmente interessati a scoprire e

imparare uno sport, pur se di contatto, come il nostro amato rugby

-spiega Giuseppe Sigillo uno dei tecnici impegnati.

Un vero successo grazie anche ai docenti sempre disponibili e collaborativi che hanno

aiutato i tecnici a mantenere la disciplina e la sicurezza degli

alunni durante le ore di attività. In particolare, per ogni gruppo

classe e sezione, il progetto rugby prevedeva tre lezioni così

suddivise: approccio ai fondamentali del rugby; affettività al

contatto e gioco di squadra”.

Per gli alunni delle classi prima e seconda elementare le lezioni sono

state incentrate maggiormente sull’aspetto ludico e motorio inserendo

i fondamentali tecnici del rugby gradualmente e indirettamente.

“Lavorare con i bambini mi ha consentito di mettere in luce molte

peculiarità, non solo fisiche ma anche psicologiche, che ogni bambino

ha innate e di conseguenza svilupparle con metodi indicati dai

preparatori federali a cui facciamo sempre riferimento – spiega Marco

Stilgenbauer un altro degli animatori coinvolti. La risposta dei

bambini e delle docenti è stata sempre di grande entusiasmo…

I giochi di percorso, ludico motori di situazioni e di rapidità motoria

cognitiva venivano pianificati costantemente e modificati in corso

d’opera a seconda delle difficoltà che potevamo incontrare. Alla fine

si arrivava sempre all’obbiettivo della lezione: coinvolgere tutti in

modo divertente e vario per non annoiare e al contrario far divertire

portando i rudimenti di uno sport che ha per fondamento la correttezza

e il sostegno reciproco sempre e comunque, si vinca o si perda e per

noi è stata una vittoria”.

“Ci siamo dati degli obiettivi -conclude il tecnico federale Kevin

Romagnoli- uno su tutti trasmettere/insegnare i valori del rugby,

sport di sani principi, ma anche introdurre schemi motori di base,

l’importanza di avere un compagno (nel gioco e nella vita), la

comunicazione (che sia positiva) e per ultimo ma non per importanza le

regole del rugby. Che dire, noi ci siamo divertiti, i bambini

fantastici, giocosi e collaborativi. Non tutti conoscevano il rugby,

ma tutti hanno imparato ad apprezzarlo nelle regole, nei valori, e in

tutti i suoi aspetti. Certo fare attività nelle scuole non ha potuto

includere il contatto. Esuberanti e sempre elettrici i bambini

avrebbero invece voluto placcarsi, tuffarsi proprio come vedono in tv:

quale miglior modo per farlo? Venire al campo e provare!!”.

Il Montevirginio Rugby, per mezzo del suo presidente Mariano Virgili e

del direttore tecnico Marisell Mendez, ringraziano, infine, per la

disponibilità dimostrata i docenti coinvolti nel progetto, in

particolare, gli insegnanti: Brugnoli, Giannini, Galimberti, Mantarro,

Piovini, Persiani, Cristini, Di Blasi, Testa, Dipietro, Ceccarelli,

Rizzuto e Soccorsi del plesso di Manziana e Ambrogi, Falconetti,

Cammilletti, Marrucci e Di Raffaele del plesso di Canale Monterano. Un

particolare ringraziamento a Rossella Calvaresi per la grande pazienza

dimostrata!

(si precisa che le foto inviate a corredo del

comunicato si riferiscono all’edizione dello scorso anno non essendo

stato possibile, causa la pandemia, svolgere la tradizionale festa al

campo di fine corsi)