Monteverde, apertura scuola a rischio posticipo: per Marinone (Pd) "giunta senza programmazione" - Terzo Binario News

Una scuola, il plesso Crispi, potrebbe posticipare le attività didattiche. Succede a Monteverde.

In una comunicazione alle famiglie, il dirigente scolastico ha spiegato: “L’ I. C. Largo Oriani, viste le indagini in situ relative al servizio di ingegneria in essere sul Plesso Crispi che termineranno il 12 settembre, ha richiesto agli uffici competenti il posticipo dell’avvio delle attività didattiche al 16 settembre, poiché non si può garantire la riapertura della scuola in condizioni di sicurezza, dovendo tra l’altro provvedere alla pulizia, all’igienizzazione degli ambienti e alla sistemazione degli arredi scolastici . Sarà cura di questa direzione informarvi della data certa di riapertura.

Lorenzo Marinone, consigliere Pd nel Municipio XII, ha commentato: ““È ingiustificabile l’assenza di programmazione di questa Giunta, che non riesce a garantire la normalità dopo 6 mesi di chiusura. L’ennesimo caso di assenza di programmazione che crea un disagio alle famiglie e agli insegnanti dopo i fatti accaduti alla scuola de Andrè”.

(foto di archivio)