di Claudio Bellumori

Alto un metro e settanta, guanti, abiti scuri. Un uomo con accento romano ha colpito a Montespaccato. Intorno alle 6 di domenica 22 dicembre è entrato in azione in via di Acquafredda, al supermercato Eurospin: armato di sega si è fatto consegnare il denaro presente in cassaforte, circa tremila euro. Poi è fuggito.

Nessuno è rimasto ferito. Indaga la Polizia.